06.06.2026
Lea Grundig
Skurrile Variation eines Lebens
Über Jeannette van Laaks gescheiterten Versuch, eine erste »wissenschaftliche« Biographie Lea Grundigs vorzulegen
Von Cristina Fischer
Und, Liebste, schön, unaussprechlich schön wäre es, daß wir beide, wie wir oft träumten, zusammen uralt, Hand in Hand unsere Straße gehen.« (Hans an Lea Grundig, 10. Dezember 1948) Um eine Biographie der Künstlerin Lea Grundig (1906–1977) schreiben zu können, sind gute Kenntnisse der Weimarer Republik, der Kunstgeschichte Deutschlands, der Regionalgeschichte Sachsens im 20. Jahrhundert, der Geschichte Palästinas und Israels sowie der Deutschen Demokratischen Republi...
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