06.06.2026

Lea Grundig

Skurrile Variation eines Lebens

Über Jeannette van Laaks gescheiterten Versuch, eine erste »wissenschaftliche« Biographie Lea Grundigs vorzulegen

Von Cristina Fischer

Und, Liebste, schön, unaussprechlich schön wäre es, daß wir beide, wie wir oft träumten, zusammen uralt, Hand in Hand unsere Straße gehen.« (Hans an Lea Grundig, 10. Dezember 1948) Um eine Biographie der Künstlerin Lea Grundig (1906–1977) schreiben zu können, sind gute Kenntnisse der Weimarer Republik, der Kunstgeschichte Deutschlands, der Regionalgeschichte Sachsens im 20. Jahrhundert, der Geschichte Palästinas und Israels sowie der Deutschen Demokratischen Republi...

Artikel-Länge: 22038 Zeichen