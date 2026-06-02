02.06.2026

Ein Pokal als Tattoo

Von Gabriele Damtew

Meine letzten Unterklassen endeten mit der rauschenden Aufstiegsfeier (zweite Liga) von Energie Cottbus. Eine Woche später war besagter Rausch noch nicht verflogen, was einiges über die Steherqualitäten des Teams in beide Richtungen sagt. Dumm nur, dass ein Finale im Landespokal anstand. Vorsicht, Spoiler … Cottbus war als Aufsteiger natürlich automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert, und daher auch als Nachrücker Cottbus’ Gegner im ewigen Kampf um den brandenburg...

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