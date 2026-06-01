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02.06.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

»Es geht durch die Welt ein Geflüster« Die Vorstellung, dass es sich beim neuesten Militarisierungsprojekt des Westens um einen Versuch der Abschreckung handelt, darf man getrost ablegen: Was die NATO-Staaten da treiben, ist die direkte Vorbereitung des dritten Weltkriegs. Es darf jetzt schon gewettet werden, welcher Vorwand dafür herhalten wird und warum es Taiwan ist. Im Anschluss: »Atommacht Europa? Auf der Suche nach neuer Sicherheit«. Frankreich 2026. → Europa:...

Artikel-Länge: 2567 Zeichen

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