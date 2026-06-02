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02.06.2026
Nepal

Anfang vom Ende

Vor 25 Jahren ermordete Nepals Kronprinz Dipendra den Großteil der königlichen Familie. Die Umwandlung des Landes von der Monarchie zur Republik im Jahr 2008 war eine Spätfolge dieser Ereignisse

Von Thomas Berger
Am 1. Juni 2001 wurde Nepal von einer Nachricht erschüttert, die an den Grundfesten des Landes im Himalaja rüttelte: Der König war ermordet worden. Und sein mutmaßlicher Mörder war kein anderer als der Kronprinz. Was sich genau an jenem Freitag abend abspielte, ist bis heute nicht gänzlich aufgeklärt – einige offene Fragen rund um das »royale Massaker« werden wohl für immer unbeantwortet bleiben. Gleichwohl ist die historische Bewertung des Mordes weitgehend unstrit...

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