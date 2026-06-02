02.06.2026

Jazz in der jW-Maigalerie

Ernsthaftigkeit und Experiment

Das Sandro Sáez Trio spielt Dienstag in der Reihe »jW geht Jazz« in der Maigalerie in Berlin

Von Gisela Sonnenburg

Mit fünfzehn Jahren liebte Sandro Sáez, gebürtiger Hamburger, die romantische Klaviermusik von Frédéric Chopin. Aber schon ein Jahr später verfiel er der Magie des Jazz. Ob Swing, Barmusik oder Free Jazz: »Für mich gibt es keine klare Trennung zwischen verschiedenen Musikarten«, beteuert Sáez, der sich als Mittler zwischen den Welten sieht. Bis 2019 hat er in seiner Heimatstadt Jazzpiano studiert, danach vollendete er seine Ausbildung nebst Abschluss am Jazzinstitut...

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