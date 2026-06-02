02.06.2026

Kulturpolitik

Weimers Sorgen

Von Peter Merg

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer barmt mal wieder. Er befürchte eine Abkehr von den Werten der Aufklärung, bekannte er anlässlich der Jahrestagung des Ordens Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste am Sonnabend. Extremistische und autokratische Bewegungen weltweit wie in Deutschland griffen Fundamentales an: »eben die Aufklärung an sich«. – »Wir erleben toxische Kontroversen im Land, wir erleben Empörungsrituale, wir erleben ja Menschen, die dem Telos der Sp...

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