02.06.2026

Wagniskapital (2)

Von Helmut Höge

Der 30. US-Präsident Calvin Coolidge hat einmal gesagt: »The business of America is business.« Dazu gehörte die Firma Blackwater für internationale Söldnereinsätze, die nach einigen Skandalen wie dem »Nisour Square massacre« 2007 und Besitzerwechsel 2011 in »Academi« umbenannt wurde. Business macht aber vor allem die Investmentfirma Blackrock Inc., die »wichtigste Finanzinstitution der Welt«, wie der Banker Ralph Schlosstein von der Investmentbank Evercore meint. Bl...

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