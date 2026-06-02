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02.06.2026
Ausbeutung von Umwelt und Mensch

Nickelmine in Guatemala wieder in Betrieb

Arbeit geht trotz Protesten Indigener wegen Umweltschäden und sozialer Folgen weiter

Von Thorben Austen, Quetzaltenango
Proteste und brutale Übergriffe von Militärs hatten sie weit über die Grenzen Guatemalas bekannt gemacht: Die Nickelmine im Landkreis El Estor im Departamento Izabal im Nordosten des Landes ist unter dem neuen Namen »Fénix Nickel« wieder in Betrieb. Nach Berichten der guatemaltekischen Zeitung Prensa Libre wurden bereits im Mai 1.200 Tonnen Nickel gefördert und nach Taiwan exportiert. Im Juni will man die Förderkapazitäten wieder komplett hochfahren und die Anzahl d...

Artikel-Länge: 4105 Zeichen

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