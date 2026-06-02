02.06.2026

Iran-Krieg

Pakistans neue Rolle

Islamabad hat sich vom internationalen Paria zum wichtigsten Vermittler zwischen Iran und den USA entwickelt

Von Satyajeet Malik

Einen Tag nach dem jüngsten Iran-Besuch des pakistanischen Militärchefs Asim Munir wurde vergangene Woche die geplante Absichtserklärung zwischen Iran und den USA bekannt gegeben. Sie sollte, nachdem am 8. April zwischen Teheran und Washington eine unter pakistanischer Vermittlung ausgehandelte Waffenruhe in Kraft getreten war, ein erster Schritt zur Beendigung des Krieges sein. Eine Woche später – und nach erneuten US-amerikanischen Bombardements sowie iranischen G...

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