Zum Inhalt der Seite
02.06.2026
Nahostkonflikt

USA spielen gegen Iran auf Zeit

Washington ignoriert Waffenruhe und schaltet zur möglichen Vorbereitung einer Bodenoffensive Abwehranlagen aus

Von Lars Lange
Seit Freitag nachmittag haben die USA und Iran innerhalb weniger Tage mehrfach militärische Einrichtungen der jeweils anderen Seite angegriffen – während beide Kriegsgegner formell an einer seit April geltenden Feuerpause festhalten. Den Auftakt bildete der Abschuss einer US-amerikanischen MQ-1-Drohne nahe der Insel Gheschm – laut iranischen Angaben im eigenen Luftraum, nach US-Darstellung über internationalen Gewässern. Den vorläufigen Abschluss bildeten Angriffe d...

Artikel-Länge: 2653 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe