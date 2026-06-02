02.06.2026

Nahostkonflikt

USA spielen gegen Iran auf Zeit

Washington ignoriert Waffenruhe und schaltet zur möglichen Vorbereitung einer Bodenoffensive Abwehranlagen aus

Von Lars Lange

Seit Freitag nachmittag haben die USA und Iran innerhalb weniger Tage mehrfach militärische Einrichtungen der jeweils anderen Seite angegriffen – während beide Kriegsgegner formell an einer seit April geltenden Feuerpause festhalten. Den Auftakt bildete der Abschuss einer US-amerikanischen MQ-1-Drohne nahe der Insel Gheschm – laut iranischen Angaben im eigenen Luftraum, nach US-Darstellung über internationalen Gewässern. Den vorläufigen Abschluss bildeten Angriffe d...

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