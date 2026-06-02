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02.06.2026
Kolumne von Mumia Abu-Jamal

Hommage an Sister Assata

Ihr Leben stand im Zeichen des Widerstands. Tausende gedachten am Wochenende der im September verstorbenen Shakur

Von Mumia Abu-Jamal
Der Name unserer Genossin Assata Shakur ist schon seit Jahren legendär. Er steht für Widerstand, den Freiheitskampf der Schwarzen und nicht zuletzt für revolutionäre Solidarität, insbesondere mit der mutigen und prinzipientreuen Regierung und dem Volk Kubas. Ich sage auch deshalb »legendär«, weil Dutzende von Rappern Assata in ihren Songs erwähnen. Außerdem sollten wir ihr Buch »Assata« nicht vergessen, eine brillante Autobiographie und ein Bestseller. Es erzählt vo...

Artikel-Länge: 4000 Zeichen

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