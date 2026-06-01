02.06.2026

Ostdeutsches Wirtschaftsforum

Abgehängt im »Angleichungsprozess«

Wirtschaftsforum beklagt Rückstand Ostdeutschlands gegenüber dem Westen

Von Reinhard Lauterbach

Das Klagen sei des Kaufmanns Gruß, sagt ein altes Sprichwort. So ist es wenig erstaunlich, dass auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum, das seit Sonntag und bis diesen Dienstag in Bad Saarow tagt, die kritischen Töne überwogen. Die anwesenden Unternehmensvertreter monierten das Übliche: zu hohe Steuern und Abgaben, zu viel Bürokratie, zu teure Energie – all das hemme die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland, den sogenannten Aufholprozess. Als wäre der Strom ...

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