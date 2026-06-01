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02.06.2026
Olympiabewerbung

Hamburg sagt nein

Mehrheit bei Referendum in Hansestadt gegen Olympiabewerbung. Vor allem Reiche dafür

Von Andreas Müller
Viele Hamburger wollen keine Spiele in ihrer Stadt. Rund 1,3 Millionen Stimmberechtigte ab dem 16. Lebensjahr waren am Sonntag per Referendum aufgerufen, sich zu äußern, ob in Hamburg 2036, 2040 oder 2044 Olympische Sommerspiele stattfinden sollen. Mit 55 Prozent der Stimmen gegen eine Bewerbung der Hansestadt fiel das Votum noch deutlicher als beim Anlauf 2015 aus. Die Abstimmungsbeteiligung lag laut dem vorläufigen Ergebnis bei 49,6 Prozent. Sein Bedauern drückte ...

Artikel-Länge: 3999 Zeichen

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