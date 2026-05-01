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30.05.2026
jW-Wochenendgeschichte

Die Zaspe

Von Martin Bartholmy
Sie bewegte sich behutsam. Selbst kleine Geräusche verursachten einen unangenehmen Hall. Sie kippte ein Fenster. Die Luft war staubig und trocken. Draußen, vor dem Haus, die Entrümpler: Zwei stauten die Ladung, die anderen beiden rauchten. Die Wohnung jetzt leer. Eine Bürde, aber sie fühlte nicht, dass etwas von ihr abfiel. Sie ging durch die zweieinhalb Zimmer, schaute ins Bad – gut, Toilettenpapier war noch da. Sie ging in die Küche. Dort hatte man ihr zwei Stühle...

Artikel-Länge: 14778 Zeichen

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