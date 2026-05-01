30.05.2026

Der Hauptfeind: Sowjetische Kommunisten

Dokumentiert. Wehrmacht und SS instruierten im Juni 1941 intern, welche Bevölkerungsgruppen der UdSSR zu vernichten seien

Am 3. März 1941 befahl der Chef des Wehrmachtsführungsstabes, Alfred Jodl, es sei von »der Notwendigkeit« auszugehen, »alle Bolschewistenhäuptlinge und Kommissare sofort unschädlich zu machen«. Auf einer Besprechung mit der Heeresführung am 17. März 1941 verlangte Hitler: »Die von Stalin eingesetzte Intelligenz muss vernichtet werden. Im großrussischen Bereich ist die Anwendung brutalster Gewalt notwendig.« Am 30. März 1941 erläuterte Hitler vor der Generalität, wie...

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