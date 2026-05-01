30.05.2026

Literatur

Insel im Koffer

Vor 100 Jahren wurde James Krüss geboren. In »Mein Urgroßvater, die Helden und ich« stellte er die Frage, was Helden ausmacht

Von Felix Bartels

Hundert Jahre, nicht hunderteins Tage. Jubiläen werden nach etablierter Rechnung gemessen, der eine Weltbürger allerdings, den Helgoland hatte, rechnete selber, und das mit der Zeit war ihm ohnehin nichts. Im Klappentext seines Zyklus »Die Geschichten der 101 Tage« schreibt James Krüss: »Haltet die Uhren an … Vergesst die Zeit, die man Geschichte nennt. Taucht ein in die Zeit der Geschichten.« Wer erzählt, dreht die Uhr zurück, wer die Uhr zurückdreht, muss sie anha...

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