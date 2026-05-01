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30.05.2026
Folkpop

Und wo bleibt das Glück?

Melancholisch auf der Wiese mit den Slow Leaves und ihrem neuen Album »The Ruins of Things Unfinished«

Von Frank Schwarzberg
Ich habe etwas zu sagen, aber hört jemand zu? »I had a voice / But no one to tell« heißt es im ersten Song des neuen Slow-Leaves-Albums »The Ruins of Things Unfinished«. Es ist die letzte Zeile vor dem abschließenden Refrain, der sich wie Blei aufs Gemüt legt. »Tired« heißt das Stück, in dem der Erzähler so vieler Sachen müde ist, dass er kaum mit dem Aufzählen hinterherkommt. Er hat genug vom Träumen, dem Glauben, dem »Mir geht’s gut«, all den Enttäuschungen, der S...

Artikel-Länge: 3223 Zeichen

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