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30.05.2026
Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Konzentration aufs Wesentliche

Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Von Lucas Zeise
Wir danken dem »Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung« für dieses außerordentlich relevante Frühjahrsgutachten. Die zwei Damen und drei Herren haben, wie Weise es gern tun, das, was alle schon wissen, in gemessene Sätze gepackt: Sie, die »Wirtschaftsweisen«, haben ihre Prognose für die deutsche Wirtschaft deutlich gesenkt. Sie rechnen wegen der Folgen des Iran-Kriegs nur noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von...

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