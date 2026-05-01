30.05.2026

Nahostkonflikt

Washingtons Doppelgesicht

Iran und USA angeblich kurz vor grundsätzlicher Verständigung auf Friedenslösung. Zugleich eskaliert Israel den Krieg in Gaza und Libanon

Von Lars Lange

Nach einer weiteren Eskalationsrunde zwischen den US-Streitkräften und den iranischen Revolutionsgarden mehren sich jetzt doch die Zeichen einer diplomatischen Annäherung: US-Unterhändler und ihre iranischen Gesprächspartner sollen sich auf eine Grundsatzerklärung zur Verlängerung der seit dem 8. April geltenden Waffenruhe um 60 Tage verständigt haben, wie das US-Nachrichtenportal Axios am Donnerstag unter Berufung auf zwei US-Beamte berichtete. US-Vizepräsident J. ...

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