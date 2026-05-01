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30.05.2026
Brief aus Jerusalem

Rückkehr ist möglich und notwendig

Sozialismus ist die klarste Alternative zur zionistischen Ideologie

Von Helga Baumgarten
Zochrot ist eine israelisch-palästinensische NGO, die sich dem Recht auf Rückkehr der 1948 vertriebenen Palästinenser verschrieben hat. Mitte Mai hatte sie die US-Bürgerrechtlerin Angela Davis und den Historiker Rachid Khalidi zu einem Onlineseminar eingeladen, um dieses unveräußerliche Recht erneut zu betonen: »Envisioning Return amid Genocide« (Vorstellung von Rückkehr mitten im Völkermord). Zochrot, übersetzt »Erinnerung«, bringt seit 2002 Gruppen vertriebener Pa...

Artikel-Länge: 4311 Zeichen

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