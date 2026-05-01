30.05.2026

Ende Gelände Protestaktion

»Ende Gelände« startet Aktionen gegen Gaskraftwerke

Klimaschützer protestieren gegen Ausbau fossiler Energieinfrastruktur. Aufrüstungslogik angeprangert

Von Greta Dreßler

Ende Gelände« – das Aktionsbündnis, das seit Jahren durch unter anderem Proteste im Rheinischen Braunkohlerevier oder dem Hambacher Forst Tausende Menschen zusammenbringt – ist wieder am Start für die Klimagerechtigkeit: Seit dem frühen Freitag morgen protestierten rund 1.500 Aktivisten in weißen Maleranzügen im gesamten Ruhrgebiet. Eine Gruppe von etwa 200 Menschen blockierte bereits ab 4.30 Uhr die Werkstore der zum Rüstungskonzern KNDS gehörenden Friedrich-Wilhem...

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