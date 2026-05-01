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30.05.2026
Gewalt gegen Gefangene

Aus Lust und Laune

»Geiler Tag« und »Spaß«: Neue Erkenntnisse über Folter von Gefangenen in JVA Gablingen

Von Fabian Linder
Seit Bekanntwerden der ersten Foltervorwürfe in der bayerischen Justizvollzugsanstalt Gablingen bei Augsburg im Oktober 2024 kommen immer wieder neue Erkenntnisse ans Licht. Eine Recherche des ARD-Politmagazins »Kontraste« und des Bayerischen Rundfunks hat nun Inhalte aus Chatnachrichten der JVA-Mitarbeiter offengelegt. Diese untermauern nicht nur die Vorwürfe, wegen derer die Staatsanwaltschaft Augsburg gegen 13 frühere Bedienstete Anklage erhoben hatte, sondern ge...

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