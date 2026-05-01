29.05.2026

Fußball

Abgestaubt

Crystal Palace gewinnt die Conference League

Von André Dahlmeyer

Sie haben es wieder gemacht. Im fünften Conference-League-­Finale ging der Titel zum dritten Mal nach 2023 auf die Insel. Zum zweiten Mal nacheinander leckte sich nach Betis Sevilla (2025) ein spanisches Team die Wunden: Rayo Vallecano. Auch der zweite europäische Titel der Fußballsaison ging an die Briten, morgen können sie in Budapest sportiv einen ganzen Kontinent ausknocken. Auch er hat es wieder gemacht. Oliver Glasner (51), der Ösitrainer der Eagles. 2022 gewa...

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