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29.05.2026
Von wegen »Lifestyle«

Frauen müssen weiterhin doppelt ran

Statistisches Bundesamt verzeichnet Rekord bei Teilzeitarbeit. Jede zweite Lohnabhängige unfreiwillig betroffen. Die meisten sind zu prekären Beschäftigungen gezwungen

Von Gudrun Giese
Teilzeitbeschäftigung nimmt immer weiter zu. Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat am Mittwoch auf der Basis von Erstergebnissen des Mikrozensus aktuelle Zahlen zu Arbeitszeiten und -volumina veröffentlicht. Danach gingen 2025 insgesamt 31,9 Prozent der abhängig Beschäftigten einer Arbeit in Teilzeit nach. Gut jede zweite Frau arbeitete auf dieser Basis. Während bei den Vollzeitkräften die durchschnittliche Wochenarbeitszeit gegenüber 2015 um 0,6 Stunden zurückg...

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