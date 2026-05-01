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29.05.2026
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Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Cat Content Über die großen drei der großen Miezen: Löwen, Leoparden und Geparden tollen durch die ostafrikanischen Nationalparks. GB 2024. → Afrikas Ikonen der Tierwelt. Großkatzen. 3sat, 16.00 Uhr Cute Data Idea Noch 1983 konnte eine Volkszählung in der Bundesrepublik nicht durchgeführt werden, weil der Protest aus breiten gesellschaftlichen Kreisen zu groß war. »Ich sah nicht ein, dass meine eigenen Daten mit meinem Namen zusammen aufgenommen und gespeichert werd...

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