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29.05.2026
Belletristik

Wie die Erde glücklich wurde

Ein Märchen

Von Marc Hieronimus
In Shi Tolkantri in Überteich, im Land des güldenen Kaisers, da hatten die Menschen lange in Saus und lange auch in Braus gelebt. Einst hatte der Herrgott selbst ihren Vätersvätern das Land gegeben, auf dass sie sich mehrten und seine friedliche Botschaft verkündeten, und sei es mit dem Schwerte. Nun waren die Menschen rund und feist und kannten weder Durst noch Hunger, denn der schwarze Prickelsaft floss reichlich, und die Tiere gaben gern ihr Leben, um sie zu ernä...

Artikel-Länge: 2011 Zeichen

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