29.05.2026

Stand der Dinge

Wer regiert?

Geraune

Von Stefan Heidenreich

Auch Oligarchen stehen vor einem großen Regierungsproblem: Sie können sich nicht einigen, obwohl sie alle ein und dasselbe Ziel verfolgen, nämlich das der eigenen Bereicherung. Da aber die Beute, die es zu verteilen gilt, nicht endlos ist, stoßen sie an Grenzen. Das führt dazu, dass die Weltenlenker des großen Geldes zusammen mit ihresgleichen in einer Hobbesianischen Welt des Kampfes aller gegen alle leben. Einigungen gelten nur auf Zeit, bis sich anderswo eine bes...

Artikel-Länge: 4038 Zeichen