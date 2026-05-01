29.05.2026

Handelspolitik EU-China

BRD für härteren Kurs gegen China

Von Luca von Ludwig

Die Bundesregierung ist für einen härteren handelspolitischen Kurs gegen die Volksrepublik China. Nach Angaben aus »Regierungskreisen« gehe der Vorstoß einiger EU-Staaten für solche Handelswaffen »in die richtige Richtung«, wie das Handelsblatt am Donnerstag berichtete. Am Wochenende war ein von Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Italien und Litauen verfasstes Papier bekannt geworden, in dem sich für Instrumente gegen »Überkapazitäten« ausgesprochen wurde. Es wi...

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