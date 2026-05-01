29.05.2026

Klima

Indien ächzt unter Extremhitze

Landesweit über Tage Temperaturen über 40 Grad Celsius. Auswirkungen auf Wirtschaft enorm

Von Thomas Berger

Weite Teile des indischen Nordens leiden unter einer Extremhitzewelle bisher kaum gekannten Ausmaßes. Im bevölkerungsreichsten Bundesstaat ­Uttar Pradesh kletterten die Temperaturen in der vergangenen Woche auf sage und schreibe 48 Grad Celsius; vielerorts zeigen die Thermometer bereits seit April zwischen 32 und 45 Grad. Zwar gilt der Mai gemeinhin als der heißeste Monat des Jahres auf dem Subkontinent, bevor im Juni der Monsun einsetzt. Doch aufgrund des Klimawand...

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