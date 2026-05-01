29.05.2026
Konflikt in Osteuropa
Brüssel im Ukraine-Dilemma
EU-Außenminister reden in Zypern über Verhandlungen mit Russland. Kallas blamiert sich mit Aussage über Kiewer US-Botschaft
Von Reinhard Lauterbach
Die Chefdiplomaten der EU haben sich am Donnerstag zu einem eintägigen Treffen in Limassol auf Zypern getroffen. Sie wollten dort nach Vorankündigungen über die Lage im Nahen Osten und in der Ukraine beraten. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas dämpfte aber schon vor Beginn Erwartungen, es werde eine Entscheidung über die Personalie des künftigen EU-Sonderbeauftragten für Ukraine-Verhandlungen geben. Pläne dafür gebe es nicht, so Kallas am Morgen in Limassol; erst e...
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