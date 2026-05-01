29.05.2026

Konflikt in Osteuropa

Brüssel im Ukraine-Dilemma

EU-Außenminister reden in Zypern über Verhandlungen mit Russland. Kallas blamiert sich mit Aussage über Kiewer US-Botschaft

Von Reinhard Lauterbach

Die Chefdiplomaten der EU haben sich am Donnerstag zu einem eintägigen Treffen in Limassol auf Zypern getroffen. Sie wollten dort nach Vorankündigungen über die Lage im Nahen Osten und in der Ukraine beraten. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas dämpfte aber schon vor Beginn Erwartungen, es werde eine Entscheidung über die Personalie des künftigen EU-Sonderbeauftragten für Ukraine-Verhandlungen geben. Pläne dafür gebe es nicht, so Kallas am Morgen in Limassol; erst e...

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