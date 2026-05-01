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29.05.2026
Stimme aus Havanna

Sorge vor der Invasion

Kuba: Vorwände für einen US-Angriff gibt es schon genug und die Drohungen aus Washington werden konkreter

Von Michel Torres Corona
Es war fast Mitternacht, als mich ihre Nachricht erreichte. Sie hat einen Sohn, der gerade ein Jahr alt geworden ist, und macht sich Sorgen. Sie erzählt mir, es gehe das Gerücht um, eine militärische Aggression stehe unmittelbar bevor. Sie schickte mir einen Screenshot von dem Tweet eines Schwachkopfes – einer von denen, die es in den sozialen Medien wie Sand am Meer gibt –, der verkündet: »Morgen beginnt die Invasion Kubas.« Sie erzählt mir, dass viele Menschen ner...

Artikel-Länge: 4251 Zeichen

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