29.05.2026

Traditionswurst

Eberswalder ist nicht drin

»Verbrauchertäuschung«: Traditionswurst unter falscher Flagge im Regal

Von Michael Merz

Das frühere Eberwalder Wurstwerk in Britz, nördlich von Berlin, ist dem Verfall preisgegeben. Anfang des Jahres ist die einst größte Fleischfabrik Europas vom letzten Besitzer, dem Milliardär Clemens Tönnies und seiner Zur-Mühlen-Gruppe, dichtgemacht worden. »Die Produktion ist seither tot«, sagt Uwe Ledwig, für den Landesbezirk Ost zuständiger NGG-Gewerkschafter, am Donnerstag gegenüber junge Welt. Erstaunlich, dass nach wie vor die beliebte Eberswalder Wurst in de...

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