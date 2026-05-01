29.05.2026

Keine Rendite mit der Miete

Teurer Wohnraum

Berliner Mietspiegel 2026 vorgestellt: Nettokaltmiete steigt

Von Oliver Rast

Ein Blick in den neuen Berliner Mietspiegel zeigt: Die Mieten werden weiter erhöht. Die Nettokaltmiete für rund 1,6 Millionen Wohnungen liegt nun im Durchschnitt bei 7,71 Euro pro Quadratmeter – ein Plus von knapp sieben Prozent gegenüber 2024. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen hervor. Der qualifizierte Berliner Mietspiegel erfüllt drei Funktionen: Er definiert die ortsübliche Vergleichs...

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