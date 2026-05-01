Zum Inhalt der Seite
29.05.2026
Keine Rendite mit der Miete

Teurer Wohnraum

Berliner Mietspiegel 2026 vorgestellt: Nettokaltmiete steigt

Von Oliver Rast
Ein Blick in den neuen Berliner Mietspiegel zeigt: Die Mieten werden weiter erhöht. Die Nettokaltmiete für rund 1,6 Millionen Wohnungen liegt nun im Durchschnitt bei 7,71 Euro pro Quadratmeter – ein Plus von knapp sieben Prozent gegenüber 2024. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen hervor. Der qualifizierte Berliner Mietspiegel erfüllt drei Funktionen: Er definiert die ortsübliche Vergleichs...

Artikel-Länge: 2026 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe