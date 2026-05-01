29.05.2026

Kritik an Waffenlieferungen

»Art und Weise« vor Gericht

Klage gegen Kündigung: Rolls-Royce-Beschäftigte kritisiert internRüstungsexport nach Israel

Von Max Grigutsch

Rüstungsschmieden wie Rheinmetall, Thyssen-Krupp und Rolls-Royce Power Systems »müssen Waffenlieferungen an Israel unverzüglich einstellen, sonst riskieren sie, für Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung gezogen zu werden«. Mit dieser Warnung richteten sich im Juni 2024 mehrere UN-Vertreter an die Öffentlichkeit und an einige namentlich genannte Konzerne. Ähnliche Bedenken hatte auch die damals noch in der Rolls-Royce-Niederlassung im brandenburgischen Dahlewi...

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