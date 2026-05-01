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28.05.2026
Sportbuch

Der Sound der Kneipe

Erweiterte Neuauflage von Andreas Gläsers »Der BFC war schuld am Mauerbau«

Von Matthias Bossaller
Mit seinem Debüt »Der BFC war schuld am Mauerbau. Ein stolzer Sohn des Proletariats erzählt« sorgte Andreas Gläser 2002 im Berliner Underground für Aufsehen – nicht nur bei den Fans von Dynamo Berlin. Das Buch ist längst vergriffen, doch die Nachfrage ebbte nicht ab. So ließ sich der Autor dazu hinreißen, wie bei einem Rerelease in der Rockmusik, seinen Roman in remasterter Form noch einmal herauszubringen. Für die Neuausgabe hat Gläser einige alte Stories rausgewor...

Artikel-Länge: 3066 Zeichen

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