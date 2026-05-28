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28.05.2026
Union Busting Monitor

Anschlussverwendung für Skandalmanager

Jessica Reisner und Elmar Wigand kommentieren Union Busting

Von Jessica Reisner und Elmar Wigand
Wie kann es sein, dass ein Manager, der mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt wurde, keineswegs auf dem Abstellgleis landet, sondern die Karriereleiter auch noch nach oben fällt? Der Gesundheitsmanager Dr. Johannes Hütte hat dieses Kunststück bereits zweimal vollbracht. War Hütte in Wesel für die Gesellschaft Pro Homine für rund 1.000 Angestellte zuständig, standen am Klinikum Lippe an den Standorten Detmold, Lemgo und Bad Salzuflen ungefähr 3.750 Lohnabhängige unt...

Artikel-Länge: 4067 Zeichen

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