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28.05.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Die Natur ist dein Feind Jess kehrt heim vom Krieg – die Verspätung und das Veilchen aber stehen ihm schlecht, debütiert er doch beim allwöchentlichen Abendessen bei Emily und Richard. Der Braten mag sich wohl gewehrt haben. Rory ist enttäuscht, dass er geschlagen und ohne Erlegtes erscheint. Ein Salat hätte es auch getan. USA 2003. → Gilmore Girls. Blauäugig. Sixx, 14.40 Uhr Saufdruck Laut Homer Simpson Ursache und Lösung aller Probleme: Alkohol. Fünf Frauen, darun...

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