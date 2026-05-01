28.05.2026

Popkultur

Schwarze Romantik

Vom 22. bis 25. Mai fand in Leipzig das 33. Wave-Gotik-Treffen statt

Von Sören Bär

Mit seiner 33. Auflage hat das Wave-Gotik-Treffen (WGT) am langen Pfingstwochenende in Leipzig seinen Nimbus als weltgrößtes Festival der schwarzen Szene eindrucksvoll bestätigt. Etwa 20.000 Besucher bedeuteten sogar noch einen leichten Anstieg gegenüber den 19.000 des Vorjahres und katapultierten das WGT nahezu wieder auf das Niveau vor den Coronamaßnahmen zurück. Während die Messestadtbewohner ohne Bändchen in erster Linie das »Viktorianische Picknick« im Clara-Ze...

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