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28.05.2026
Landlust

Schweden

Aus der Provinz

Von Jürgen Roth
Ein in der Geschichte der deutschsprachigen Literatur trotz Hebel, Kleist und Friedrich Torberg sträflich mindergeachtetes Genre ist die Anekdote, die eine wahre oder erfundene Begebenheit in ein paar Sätzen schildert und meist ohne didaktische Absicht daherkommt. Für die Belehrung liegen im Arsenal der Textformen die Parabel, das Drama der Aufklärung und die Besinnungs­lyrik, des weiteren Heinrich Böll und das Gegenwartsgestümper irgendwelcher ungebildeter Jungherr...

Artikel-Länge: 5216 Zeichen

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