28.05.2026

Arbeitskämpfe in Spanien

Streikwelle auf den Balearen

Spanien: Arbeitskämpfe, um explodierenden Lebenshaltungskosten zu begegnen

Von Carmela Negrete

Auf den Balearen wird derzeit gestreikt. Seit Dienstag befinden sich die Mitarbeiter des Flughafens von Palma, die Menschen mit eingeschränkter Mobilität begleiten, in einem unbefristeten Streik. Sie beklagen Überstunden. An diesem Flughafen wurden bereits am 18., 20. und 22. Mai die Sicherheitskontrollen und die Gepäckabfertigung bestreikt. Die Gewerkschaften konnten sich nicht mit dem Flughafenbetreiber und den beteiligten Dienstleistungsunternehmen einigen. Bemän...

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