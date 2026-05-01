28.05.2026

Krieg gegen Palästinenser

Israel bombt noch immer in Gaza

Tel Aviv bricht weiter vermeintliche Waffenruhe im Küstenstreifen. Trumps »Friedensrat« ohne Finanzierung

Von Jakob Reimann

Das versteht das israelische Regime anscheinend unter einer »Waffenruhe«: Zum Beginn des islamischen Opferfests haben israelische Truppen am Dienstag bei mehreren Anschlägen quer über den Gazastreifen mindestens 14 Menschen getötet und Dutzende verletzt. Im Viertel Al-Rimal in Gaza-Stadt bombardierten Kampfjets nahe einer Moschee die oberen Stockwerke eines Wohnhauses und töteten fünf Personen, meldete die palästinensische Agentur WAFA. Mindestens 20 weitere Persone...

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