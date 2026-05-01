28.05.2026

Vatikan

Der andere Leo

Papst lässt im Spanienkrieg ums Leben gekommene Katholiken als Märtyrer seligsprechen

Von Gerhard Feldbauer

Bei der Vorstellung seiner Enzyklika »Magnifica humanitas« am Pfingstmontag hat Papst Leo XIV. die Menschenrechte und die Achtung des Völkerrechts beschworen. Noch kurz vorher hatte er am Freitag der Seligsprechung von 80 während des Spanischen Krieges 1936–39 ums Leben gekommenen Katholiken als Märtyrer zugestimmt. Er folgte damit dem Beispiel des deutschen Papstes Benedikt XVI., der am 28. Oktober 2007 gleich 498 Katholiken seliggesprochen hatte, die damals Opfer ...

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