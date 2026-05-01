28.05.2026

Union Busting

Den Atlantik übersetzen

Stellenabbau bei Deepl – BR-Wahlen behindert – neuer Standort in den USA geplant

Von Gudrun Giese

Mit künstlicher Intelligenz (KI) will das KI-Unternehmen DeepL in nächster Zeit rund 250 Stellen in Deutschland ersetzen. Das Management begründet diesen Einschnitt mit der ökonomischen Entwicklung und überhaupt den schwierigen Bedingungen hierzulande. Die Industriegewerkschaft Metall (IGM) geht hingegen davon aus, dass der Konzern auf diesem Weg auch die bevorstehende erste Betriebsratswahl seit seiner Gründung 2017 behindern will. Vor knapp zehn Jahren ging Deepl ...

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