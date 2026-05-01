28.05.2026

»Antifa Ost«-Prozess

Positive Prognose für Lina E.

Verurteilte Nazigegnerin kommt auf Bewährung frei. BGH von »innerer Abkehr« überzeugt

Von Marc Bebenroth

Der Generalbundesanwalt wollte Lina E. weiter hinter Gittern sehen. Damit blitzte der oberste Strafverfolger beim Bundesgerichtshof (BGH) ab. Die unter anderem wegen brutalen Angriffen auf tatsächliche oder vermeintliche Neonazis rechtskräftig verurteilte »Linksextremistin« darf ihre verbleibende Haftstrafe außerhalb des Justizvollzugs verbüßen. Dagegen hatte der Bundesanwalt am 20. März eine sofortige Beschwerde eingelegt, die das Gericht mit seiner am Mittwoch ver...

Artikel-Länge: 3165 Zeichen