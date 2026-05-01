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27.05.2026
Latin Lovers

Piraten

Von André Dahlmeyer
Einen wunderschönen guten Morgen! Wer jemals das südliche Patagonien, die dortige Atlantikküste und die Insel Feuerland bereist hat, dem sollte der Schriftzug »Fuera, Piratas!« (Haut ab, Piraten!) aufgefallen sein, er steht auf Fels­blöcken, an Häuserwänden, so ziemlich überall. Gemeint sind die britischen Kolonialherren auf den Islas Malvinas. Seit Sonntag ist Argentinien nun komplett in Piratenhand. Absolut historisch! Im Estadio Mario Alberto Kempes im Stadtviert...

Artikel-Länge: 3500 Zeichen

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