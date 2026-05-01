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27.05.2026
PP und VOX gegen Sánchez

Gemeinsamer Gegner

Spanien: Großdemonstration gegen Regierung Sánchez von PP und VOX unterstützt. Neuwahlen würden auch über Zukunft der Diktaturaufarbeitung entscheiden

Von Carmela Negrete
Spaniens extreme Rechte konnten sich einmal mehr bei den Christdemokraten unterhaken. Mit der sozialdemokratischen Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez haben der Partido Popular (PP) und die faschistische VOX einen gemeinsamen Gegner. Am Wochenende sind Medienberichten zufolge mehrere zehntausend Menschen dem Aufruf gefolgt, gegen mutmaßliche Korruptionsnetzwerke im Umfeld der Regierung Sánchez zu protestieren. Für den Aufruf hatten sich mehr als 150 Organi...

Artikel-Länge: 7726 Zeichen

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