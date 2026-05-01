27.05.2026

Hildebrand, Choynski, Nickel

Von Jegor Jublimov

In einem Spartensender, der nur ZDF-Krimis wiederholt, sah man sie kürzlich in einer Folge von »Der Kommissar«, eine ihrer letzten Arbeiten von 1971. Fünf Jahre später, am 27. Mai, starb Hilde Hildebrand im 79. Lebensjahr. Der Beginn ihrer Karriere: Debüt in der Stummfilmzeit, beliebter »Star der zweiten Reihe« in den Tonfilmjahren, gefragte Diseuse des Schellackzeitalters. Die Hannoveranerin, die ihren Vornamen passend zum Familiennamen erfand, prägte das literari...

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