27.05.2026

Autozulieferindustrie

Stillstand bei Mahle

Autozulieferer will Werk in Neustadt schließen. Beschäftigte beginnen unbefristeten Streik

Von Susanne Knütter

Die IG Metall hatte Konzepte vorgestellt, wie das Mahle-Werk in Neustadt an der Donau langfristig wettbewerbsfähig sein kann. Die Geschäftsführung wollte davon nichts wissen. Aber eigene Vorschläge machte sie auch nicht. Die Schließung stand intern anscheinend längst fest, vermutete die IG Metall. Hinnehmen will sie diese nicht. In einer Urabstimmung vor gut einer Woche stimmten 98,4 Prozent der Belegschaft für einen unbefristeten Streik. Am Dienstag nachmittag bega...

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