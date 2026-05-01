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27.05.2026
»Unblock Cuba!«

Doppelmoral in Brüssel

Kallas will die EU auf die Kuba-Politik der USA einschwören und fordert Havanna zu Wirtschaftsreformen auf

Von Volker Hermsdorf
Doppelmoral gehört in der Europäischen Union zur Staatsräson. Der Tradition folgend hat die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Kaja Kallas, nun auch die von den Vereinten Nationen und zahlreichen Staaten verurteilten mörderischen Folgen der US-Blockade gegen Kuba geleugnet. Während demokratische Abgeordnete des US-Kongresses von der Regierung von Donald Trump kürzlich die sofortige Beendigung der Energieblockade forderten, da diese »zu einem Anstieg der Kindersterbl...

Artikel-Länge: 4352 Zeichen

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